Caltanissetta, Italia Nostra: "E la chiamano raccolta differenziata porta a porta"

Nota del presidente regionale di Italia Nostra, Leandro Janni, che di seguito pubblichiamo

Redazione

16 Luglio 2019 09:02

Arezzo, 99.000 abitanti, estate 2019: ecco una batteria di "cassonetti intelligenti" (foto 2). Guardateli: si aprono con una specifica card e quantificano il “rifiuto” (materiale post-consumo). Li proposi all'amministrazione Messana più di 15 anni fa. Questa sì che si chiama raccolta differenziata. E ovviamente più si differenzia e meno si paga. Altro che la nostra “raccolta differenziata porta a porta” (foto in evidenza) – precaria, complicata e forse persino inutile. Ed elargiscono pure le sanzioni, a Caltanissetta.Un dettaglio: l’Eco-calendario 2019-2020 che è stato distribuito ai cittadini nisseni, di recente, non è relativo al conferimento bensì alla raccolta. Come a dire: mai dalla parte del cittadino, da queste parti.



Leandro Janni - Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia





