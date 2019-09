Eventi 275

Caltanissetta, istituito il mercatino del libro usato: la sede è in via Re d'Italia nell'ex scuola Capuana

Si tratta di un servizio che il sindacato studentesco porta avanti da anni. Sarà aperto fino al 4 settembre

Redazione

02 Settembre 2019 18:53

Il Mercatino del Libro Usato è un servizio che ormai il sindacato studentesco,la Rete degli Studenti Medi porta avanti da anni presso i locali del Circolo Aut in via re d’Italia nell’ex scuola Luigi Capuana. Le nostre due associazioni hanno sempre avuto come prerogativa quella di aiutare e sostenere la cittadinanza con l’organizzazione di iniziative che possano avere risultati pratici ed efficienti sul territorio stesso e portare beneficio alle persone. Il mercatino del libro usato è una delle espressioni più concrete di questo principio cardine sul quale le nostre associazioni si sono sempre basate per attuare buone pratiche locali che possano riuscire ad aiutare i cittadini da vicino. Per questi motivi anche quest’anno abbiamo deciso di aprire il Mercatino del Libro Usato dal 29/08 al 4/09 2019 presso i locali dell’ex scuola Luigi Capuana in via Re D’Italia Caltanissetta.Per maggiori info veniteci a trovare o contattateci sui nostri social



Il Mercatino del Libro Usato è un servizio che ormai il sindacato studentesco,la Rete degli Studenti Medi porta avanti da anni presso i locali del Circolo Aut in via re d’Italia nell’ex scuola Luigi Capuana. Le nostre due associazioni hanno sempre avuto come prerogativa quella di aiutare e sostenere la cittadinanza con l’organizzazione di iniziative che possano avere risultati pratici ed efficienti sul territorio stesso e portare beneficio alle persone. Il mercatino del libro usato è una delle espressioni più concrete di questo principio cardine sul quale le nostre associazioni si sono sempre basate per attuare buone pratiche locali che possano riuscire ad aiutare i cittadini da vicino. Per questi motivi anche quest’anno abbiamo deciso di aprire il Mercatino del Libro Usato dal 29/08 al 4/09 2019 presso i locali dell’ex scuola Luigi Capuana in via Re D’Italia Caltanissetta.Per maggiori info veniteci a trovare o contattateci sui nostri social



News Successiva "M'arricrio rock fest", a Caltanissetta tre giorni di musica: appuntamento in piazza Garibaldi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews