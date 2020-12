Cronaca 489

Caltanissetta, ispettore della Polizia Penitenziaria aggredito in carcere da un detenuto

L'agente era intervenuto per riportare alla calma un detenuto già noto per episodi di violenza, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale

Redazione

02 Dicembre 2020 12:01

«Un altro grave caso di aggressione è avvenuto ieri pomeriggio nel carcere di Caltanissetta e si aggiunge alla ormai nutrita statistica dei feriti della polizia penitenziaria. A farne le spese, stavolta, un ispettore capo intervenuto per riportare alla calma un detenuto già noto per episodi di violenza, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale». Lo rende noto la segreteria nazionale Uspp. "In particolare, - prosegue - va evidenziato che sia i tagli del personale di Polizia Penitenziaria subiti in questi anni che la mancanza di un direttore titolare del carcere, a cui si aggiunge a quella del dirigente sanitario (assente per malattia), sono fonte di disagio per il personale che nella struttura deve operare in situazione di costante emergenza e in condizioni di precaria sicurezza". Nel condannare il vile attacco perpetrato ai danni del poliziotto penitenziario colpito, torna a rivolgere l’appello per il superamento delle criticità sopra evidenziate, ad iniziare dal non più rinviabile potenziamento dell’organico di Polizia Penitenziaria dell’istituto siciliano, per l'assegnazione di un direttore titolare della stessa struttura e per le iniziative più idonee a sanzionare il detenuto che si è reso responsabile dell’aggressione.





«Un altro grave caso di aggressione è avvenuto ieri pomeriggio nel carcere di Caltanissetta e si aggiunge alla ormai nutrita statistica dei feriti della polizia penitenziaria. A farne le spese, stavolta, un ispettore capo intervenuto per riportare alla calma un detenuto già noto per episodi di violenza, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale». Lo rende noto la segreteria nazionale Uspp. "In particolare, - prosegue - va evidenziato che sia i tagli del personale di Polizia Penitenziaria subiti in questi anni che la mancanza di un direttore titolare del carcere, a cui si aggiunge a quella del dirigente sanitario (assente per malattia), sono fonte di disagio per il personale che nella struttura deve operare in situazione di costante emergenza e in condizioni di precaria sicurezza". Nel condannare il vile attacco perpetrato ai danni del poliziotto penitenziario colpito, torna a rivolgere l’appello per il superamento delle criticità sopra evidenziate, ad iniziare dal non più rinviabile potenziamento dell’organico di Polizia Penitenziaria dell’istituto siciliano, per l'assegnazione di un direttore titolare della stessa struttura e per le iniziative più idonee a sanzionare il detenuto che si è reso responsabile dell’aggressione.





News Successiva Coronavirus. In provincia di Caltanissetta tornano a salire i nuovi casi (60), in aumento il tasso di positività

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare