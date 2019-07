Attualita 306

Caltanissetta, isola ecologica di via Malta: da lunedì 22 luglio variano orari e modalità

Come previsto nel cronoprogramma, gli utenti non si avvarranno più dell'ausilio del personale Dusty

Redazione

19 Luglio 2019 13:11

Superata la fase di start up e come previsto nel cronoprogramma condiviso con l'Amministrazione comunale, a far data da lunedì 22 luglio, entreranno in vigore nuovi orari e modalità di conferimento presso l'Isola ecologica automatizzata, posta in via Malta

(incrocio con Via Luigi Sagona, pressi Mercato rionale di Via Luigi Rizzo).



Gli utenti potranno avvalersi dell'Isola ecologica tutti i giorni feriali, tranne la domenica, dalle 8.00 del mattino sino alle 18.00, con orario

continuato, conferendo però senza l'ausilio dell'operatore Dusty, avvalendosi delle indicazioni riportate sul pannello, che li aiuterà passo

passo, nella fase di smaltimento delle frazioni della raccolta differenziata.



È questa infatti la modalità di conferimento che è mutata. Un passaggio di consegna dovuto per consentire agli utenti la piena autonomia nel conferimento dei rifiuti.



Restano invariate le frazioni che potranno essere conferite, ossia carta, cartone, plastica, ma anche vetro e metalli, e le pile esauste,

opportunamente separate.



