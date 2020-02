Salute 4566

Caltanissetta, intervento record al Sant'Elia: anziana di 102 anni operata al femore

Grazie alla tecnica mininvasiva utilizzata nel corso dell'intervento tornerà a camminare già da domani

Rita Cinardi

12 Febbraio 2020 16:49

Intervento record all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Un'anziana di 102 anni è stata sottoposta ad un intervento ortopedico in seguito a una frattura al femore. La donna si trovava a casa quando improvvisamente è caduta. Grazie alla tecnica mininvasiva utilizzata nel corso dell'intervento tornerà a camminare già domani. L'anziana signora, come da protocollo, è stata operata entro 24 ore dal momento in cui ha riportato la frattura al femore. In sala il medico ortopedico Giovanni Alongi, le anestesiste Graziella Mistretta e Rita D'Ippolito e gli infermieri Angela Zaffuto, Noemi vita e Roberto D'Alessandria.

