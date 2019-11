Cronaca 228

Caltanissetta, interventi all'acquedotto: salta la distribuzione idrica in alcune zone della città

Caltaqua comunica i nuovi turni di distribuzione in ragione di alcuni interventi di manutenzione

Redazione

04 Novembre 2019 13:09

Siciliacque comunica che a partire dalle ore 8.00 del 5/11 sarà interrotto l’approvvigionamento del serbatoio S. Giuliano e della frazione S. Barbara di Caltanissetta dal sistema acquedottistico Ancipa-Blufi al fine di eseguire alcuni interventi di manutenzione.Giorno 5/11

La distribuzione nelle zone previste in turno non subirà variazioni.

La distribuzione nelle zone H24 sarà sospesa, ad eccezione delle zone Carcere, Ospedale e Ferrovie.

Giorno 6/11

Non ci sarà distribuzione nelle zone Centro storico-S. Anna, Piedigrotta, viale Amedeo, Angeli, S. Barbara, Trabonella.

La distribuzione dovrebbe riprendere regolarmente già a partire dal 7/11.

Ricordiamo che tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione sono disponibili sul nostro sito www.caltaqua.it e tramite il servizio gratuito (su richiesta) di sms alert.





