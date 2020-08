Cronaca 91

Caltanissetta. Interrotta energia elettrica in centro storico, commercianti infuriati

Per i bar l'interruzione improvvisa della corrente elettrica ha determinato lo scongelamento degli alimenti conservati in frigo

Redazione

04 Agosto 2020 10:07

Un unico avviso su un solo portone per comunicare l'interruzione dell'energia elettrica in diverse vie del centro storico nella giornata di oggi dalle 8.30 alle 16.20 a causa di lavori. Peccato che quasi nessuno lo aveva visto e che per molti commercianti di corso Vittorio Emanuele questa situazione ha creato enormi disagi. Per i bar infatti l'interruzione improvvisa della corrente elettrica ha determinato lo scongelamento degli alimenti conservati in frigo, mentre altri locali stanno lavorando senza pc, pos e luce. I commercianti non ci stanno: "E' impossibile - dicono alla redazione - che una cosa simile ci venga comunicata con un solo avviso in un unico portone. La maggior parte di noi lo ha scoperto per caso, con notevoli disagi per chi ha aperto l'attività".

Un unico avviso su un solo portone per comunicare l'interruzione dell'energia elettrica in diverse vie del centro storico nella giornata di oggi dalle 8.30 alle 16.20 a causa di lavori. Peccato che quasi nessuno lo aveva visto e che per molti commercianti di corso Vittorio Emanuele questa situazione ha creato enormi disagi. Per i bar infatti l'interruzione improvvisa della corrente elettrica ha determinato lo scongelamento degli alimenti conservati in frigo, mentre altri locali stanno lavorando senza pc, pos e luce. I commercianti non ci stanno: "E' impossibile - dicono alla redazione - che una cosa simile ci venga comunicata con un solo avviso in un unico portone. La maggior parte di noi lo ha scoperto per caso, con notevoli disagi per chi ha aperto l'attività".

News Successiva Perde il gusto e l'olfatto: giovane di Ragusa scopre di essere positivo al coronavirus

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare