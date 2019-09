Cronaca 791

Caltanissetta, intera cucciolata di gatti nascosta nel vano motore di un'auto: salvati dai pompieri

Ad accorgersi della piccola "colonia felina" la proprietaria della Nissan che era stata posteggiata in Largo Barone Lanzirotti

Rita Cinardi

13 Settembre 2019 09:45

Un'intera cucciolata di gatti nascosta nel vano motore di un'auto. E' il terzo intervento dei vigili del fuoco in pochissimi giorni. Ma questa volta non si trattava di un singolo micio ma di un'intera famiglia di gattini appena nati. Mamma gatta forse aveva deciso di mettere lì i suoi piccoli, nati da pochissimo, al caldo del vano motore e così erano stati sistemati sapientemente. Ad accorgersi della piccola "colonia felina" la proprietaria della Nissan che era stata posteggiata in Largo Barile. La donna ha udito i miagolii che provenivano dal vano motore e ha subito allertato i vigili del fuoco. Di lì a poco i pompieri sono arrivati per l'ennesimo salvataggio. I gattini sono stati tirati fuori uno per uno, messi in uno scatolone e consegnati alla Polizia Municipale. (Foto Seguo News)

