Caltanissetta. Insulta, minaccia e schiaffeggia la ex. Poi le toglie il cellulare: 26enne denunciato

Gli agenti hanno ricostruito un più ampio contesto di violenze domestiche subite dalla donna, di seguito alla cessazione della convivenza, perpetrate anche alla presenza della figlia minore

Redazione

03 Settembre 2019 11:51

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un nisseno ventiseienne, gravato da precedenti giudiziari, per i reati di maltrattamenti, lesioni personali gravi, e violenza privata nei confronti della sua ex convivente. L’uomo sabato sera ha aggredito la propria ex mentre la stessa si trovava in una via pubblica del centro storico. Dopo averla insultata e minacciata l’ha schiaffeggiata e le ha tolto il telefono cellulare di mano per impedirle di chiamare la polizia. Provvidenziale l’intervento di alcuni passanti, che hanno fatto allontanare l’uomo dal luogo dell’aggressione, fornendo un cellulare alla donna che ha così potuto chiamare i soccorsi. I poliziotti hanno identificato sia la vittima sia l’aggressore, ricostruendo un più ampio contesto di violenze domestiche subite dalla donna, anche di seguito alla cessazione della convivenza, perpetrate anche alla presenza della figlia minore. Di seguito all’aggressione subita sabato sera, la donna ha riportato lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del pronto soccorso.

