Caltanissetta, installate sei colonnine elettriche: saranno attivate lunedì. Nel periodo natalizio la ricarica sarà gratuita

Presto saranno attivate anche le colonnine di ricarica installate in Piazza Mercato Grazia, in viale Regina Margherita e in Piazza Martiri d’Ungheria

Redazione

19 Dicembre 2019 15:55

Da Lunedì, 23 dicembre saranno attivate le colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate nelle seguenti aree: - PIAZZA MARCONI - VIA CAVOUR - VIA LIBERTA’ - VIA MALTA - VIA J.F. KENNEDY - PARCHEGGIO DI VIA MEDAGLIE D’ORO Nella stessa giornata, con inizio alle ore 10.00, presso la colonnina di ricarica installata in Piazza Marconi avrà luogo una presentazione ufficiale alla quale presenzieranno il sindaco, Roberto Gambino unitamente ad altri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il dirigente della Direzione Urbanistica, Ing. Giuseppe Dell’Utri, Il Comandante della Polizia Municipale dott. Diego Peruga e il capo area della S.I.S. s.r.l., dott. Ivano Puzzangara. Nel corso della presentazione saranno effettuate delle dimostrazioni di ricarica di veicoli elettrici. In base all’accordo raggiunto tra il Comune di Caltanissetta e S.I.S. srl, tra il 23 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 sarà previsto un periodo di promozione del servizio denominato “Christmas in Power” durante il quale la ricarica dei veicoli elettrici sarà gratuita. Prossimamente, non appena saranno ultimate le opere di collegamento alla linea elettrica da parte di ENEL, saranno attivate anche le colonnine di ricarica installate in Piazza Mercato Grazia, in viale Regina Margherita e in Piazza Martiri d’Ungheria. Per eventuali contatti Ivano Puzzangara, tel. Cell. 329 4245015 – email ivano.puzzangara@sispark.it Cordiali saluti

