Caltanissetta, installata a Villa Amedeo un'area gioco per bambini disabili: iniziativa del Rotary Club

I giochi da parco sono stati donati all’amministrazione comunale e collocati, affinché siano fruibili da parte di tutti coloro che vi si recano

Redazione

07 Dicembre 2020 10:22

Anche in tempi di COVID il Rotary Club di Caltanissetta, guidato dalla vulcanica presidente Marcella Milia non cessa il proprio impegno a favore della città di Caltanissetta.Lo scorso 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, presso la Villa Amedeo, nelle adiacenze all’attuale area giochi bambini, è stata installata un’area gioco per bambini disabili con giochi inclusivi: un'altalena, un giochino a molle ed una giostrina.

I giochi da parco sono stati donati all’amministrazione comunale e collocati, affinché siano fruibili da parte di tutti coloro che vi si recano.

Hanno presenziato alla donazione una folta rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Caltanssetta con alla testa il Sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, il vice Sindaco Grazia Giammusso, gli assessori all’Ambiente Marcello Frangiamone ed al Bilancio Luciana Camizzi , Marco Petrotto dell’Ufficio Tecnico comunale, che ha curato la collocazione dei giochi, ed infine il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Magrì.

Era presente in rappresentanza della Sovrintendenza BB.CC.AA la Sovrintendente Daniela Vullo.

Per il Rotary, insieme ai soci del Club, erano presenti il Governatore del Distretto 2110 Alfio Di Costa ed il past governatore Valerio Cimino. Erano presenti numerosi rappresentanti delle associazioni di volontariato per i disabili.

Soddisfazione della presidente Marcella Milia che ha affermato : “ Il gioco è tutt'altro che un passatempo; è invece un’attività molto importante per i bambini tanto da essere considerato un loro diritto fondamentale poiché contribuisce alla acquisizione di molte competenze utili per lo sviluppo corretto e la crescita psico-fisico sana. Gli spazi dove poter fare giocare i bambini sono, quindi , un servizio indispensabile per la collettività e possono avere un valore aggiunto quando permettono a tutti i bambini , al di là delle differenti abilità fisiche, di socializzare giocando in autonomia ed in sicurezza, favorendo una reale inclusione.”

Il governatore Alfio Di Costa ha sottolineato, nel citare il motto dell’anno “Il Rotary crea Opportunità“, come in questa unica breve frase, si percepisce tutta la potenza organizzativa e logistica del Rotary, la sua indubbia capacità di creare opportunità, di avvicinare ed integrare, costruttivamente, visioni e culture, in molte situazioni, fortemente differenti tra loro, migliorando in modo duraturo e sostenibile nel tempo la qualità di vita nelle comunità vicine ed in quelle lontane.

Il sindaco Roberto gambino ha sottolineato come il gesto del Rotary Club costituisce una opportunità verso la realizzazione della vera inclusione ed al conseguente miglioramento della qualità della vita, con la convinzione che una società è tanto più evoluta e soddisfatta quanto più tutti i suoi cittadini ,senza distinzione alcuna ,si sentono parte di essa.

L’auspicio di tutti è che nel futuro quest’area possa essere incrementata da altri giochi così da costituire una zona ludico-ricreativa che corrisponda al desiderio e al diritto di tutti i bambini anche con disabilità, di vivere momenti piacevoli di socializzazione e di gioco tra loro.

Un ringraziamento va alla ditta fornitrice Intergreen di Massimiliano Anzalone, che ha aderito a questa iniziativa offrendo anche un contributo .





