Caltanissetta, informazioni di pubblica utilità: orari e divieti al cimitero in vista delle feste

Solo nei giorni 1, 2, e 3 novembre l'apertura si protrarrà fino alle 18,00

Redazione

24 Ottobre 2019 15:32

Con il ritorno dell'ora solare nella notte tra il 26 e il 27 ottobre si ritorna all'orario invernale per l'apertura del cimitero, ossia 7,00 - 17,00 (anzichè 18,00)

Solo nei giorni 1, 2, e 3 novembre l'apertura si protrarrà fino alle 18,00



Lunedì 28 ottobre : Apertura 7:00 - 17,00 ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore; è tollerato anche l'ingresso di persone anziane con difficoltà a deambulare con un accompagnatore; servizio pulman della SCAT all'interno del cimitero.



Martedì 29 ottobre : Apertura 7:00 - 17,00 ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore; è tollerato anche l'ingresso di persone anziane con difficoltà a deambulare con un accompagnatore;



Mercoledì 30 ottobre : 7,00 - 17,00 ingresso aperto a tutti con autovetture



Giovedì 31 ottobre : 7,00 - 17,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore.



Venerdì 1 novembre : 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore.



Sabato 2 novembre : 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore.



Domenica 3 novembre : 7,00 - 18,00 Ordinanza di chiusura al traffico in via Angeli; ingresso con autovetture consentito solo ai dotati di tesserino per disabile con un accompagnatore.

