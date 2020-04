Cronaca 4255

Caltanissetta, infermiera del Sant'Elia positiva al tampone: è in isolamento domiciliare

Si tratta del secondo caso di operatore positivo all'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

09 Aprile 2020 18:18

Un'infermiera in servizio presso l'ospedale Sant'Elia è risultata positiva al tampone per il coronavirus. La donna, un'infermiera nissena di 58 anni, era fino a qualche settimana fa in servizio al reparto di Medicina Nucleare, dove vengono eseguite le Pet Tac, poi però in seguito al trasferimento del reparto per la costituzione del pronto soccorso infettivologico è stata trasferita in altro reparto. Si tratta del secondo caso di operatore positivo all'ospedale Sant'Elia. Giorni fa infatti è risultato positivo un operatore sociosanitario di 24 anni di Mussomeli e in servizio nell'ospedale del capolugo nisseno.

