Caltanissetta, incontro tra i vertici di Caltaqua e il sindaco Roberto Gambino

Il direttore generale di Caltaqua, Andrea Gallè, ha consegnato al primo cittadino una relazione sintetica contenente gli elementi principali relativi agli investimenti compiuti e in programma sul territorio di Caltanissetta

03 Luglio 2019 18:20

Primo incontro per il management di Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, con il sindaco del capoluogo, Roberto Gambino. Il confronto è servito per fare il punto sul piano degli investimenti sul territorio di Caltanissetta per potenziare, ammodernare e rendere più efficiente il servizio idrico integrato.Il direttore generale di Caltaqua, Andrea Gallè, ha consegnato al primo cittadino una relazione sintetica contenente gli elementi principali relativi agli investimenti compiuti e in programma sul territorio di Caltanissetta, distinti tra quelli a valere su fondi pubblici e quelli realizzati e previsti con risorse proprie del gestore.

Tra i principali interventi a valere su fondi pubblici che dovranno trovare copertura alla Regione siciliana, già inseriti nel Piano degli investimenti approvato dall'Ato idrico CL6 per la città di Caltanissetta, figurano: la sostituzione della rete idrica vetusta; il collegamento all’impianto consortile dei quartieri Stazzone-Angeli (settore fognario); l’adeguamento del depuratore di Santa Barbara e l’adeguamento e potenziamento di quello di contrada Cammarella. Tra gli investimenti che prevedono invece l’impiego esclusivamente di risorse proprie di Caltaqua c'è l’adeguamento - in fase di esecuzione - del serbatoio di San Giuliano.

