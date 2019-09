Cronaca 3778

Caltanissetta. Incidente sulla Ss626, coinvolta auto della polizia: tre agenti feriti

Due di loro sono stati trasportati all'ospedale Sant'Elia, un terzo agente è stato trasferito a Enna

Redazione

20 Settembre 2019 17:03

Incidente questa mattina intorno a mezzogiorno sulla Ss 626, allo svincolo per la A19. Un'auto non si sarebbe fermata allo stop travolgendo un mezzo della polizia stradale che stava percorrendo la statale. I tre agenti in servizio sono rimasti tutti feriti in maniera non grave. Sul posto sono state inviate tre ambulanze dalla centrale del 118 di Caltanissetta. Due di loro sono stati trasportati all'ospedale Sant'Elia, un terzo agente è stato trasferito a Enna. Uno dei poliziotti avrebbe riportato una frattura alla spalla, gli altri due hanno riportato vari traumi.

Incidente questa mattina intorno a mezzogiorno sulla Ss 626, allo svincolo per la A19. Un'auto non si sarebbe fermata allo stop travolgendo un mezzo della polizia stradale che stava percorrendo la statale. I tre agenti in servizio sono rimasti tutti feriti in maniera non grave. Sul posto sono state inviate tre ambulanze dalla centrale del 118 di Caltanissetta. Due di loro sono stati trasportati all'ospedale Sant'Elia, un terzo agente è stato trasferito a Enna. Uno dei poliziotti avrebbe riportato una frattura alla spalla, gli altri due hanno riportato vari traumi.

Strage di via d'Amelio, il Pg: "Scarantino sa di mentire ma nelle sue dichiarazioni scampoli di verità"

News Successiva Schiacciato da una lastra di cemento mentre lavorava: giovane trasportato al Sant'Elia in gravi condizioni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews