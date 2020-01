Cronaca 6220

Caltanissetta, incidente nei pressi dell'Hotel Ventura: quattro feriti trasportati al Sant'Elia

Dalla centrale del 118 sono state inviate due ambulanze. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia

Rita Cinardi

07 Gennaio 2020 20:19

Incidente oggi pomeriggio intorno alle 18 sulla Strada Statale 640, all'altezza dell'Hotel Ventura. Lo scontro è avvenuto tra tre auto. Dalla centrale del 118 sono state inviate due ambulanze, una medicalizzata e l'altra con infermiere a bordo. Le quattro persone ferite sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, due in codice giallo e due in codice verde. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale e gli agenti della Polizia Municipale. (Foto Seguo News)

