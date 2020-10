Cronaca 2733

Caltanissetta, incidente in viale Luigi Monaco: tre feriti trasportati al Sant'Elia

La Smart, nell'impatto, ha fatto carambola tamponando anche una Mercedes posteggiata sulla strada

Rita Cinardi

25 Ottobre 2020 14:59

Un incidente, in cui sono rimaste coinvolte tre auto e ferite in maniera lieve tre persone, si è verificato questa mattina in viale Luigi Monaco. Una Smart che proveniva da viale della Regione stava svoltando a sinistra per fare ingresso al centro commerciale quando è stata presa in pieno da una Fiat Panda proveniente dalla parte opposta. La Fiat Panda, nell'impatto, ha fatto carambola tamponando anche una Mercedes posteggiata sulla strada. Sul posto è intervenuta la polizia e gli operatori del 118 che hanno condotto tre persone al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. In questa zona della città si sono già verificati numerosi incidenti. (Foto Seguo News)

