Caltanissetta, incendio sulla Ss 640: a fuoco materie plastiche. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco

Una densa nube nera, visibile a chilometri di distanza, si è alzata al di sopra di un'azienda di contrada Grottadacqua

Rita Cinardi

24 Agosto 2019 15:01

Incendio nel primo pomeriggio di oggi in contrada Grottadacqua, nei pressi del frigo macello. A fuoco materie plastiche che si trovavano nel deposito esterno di una ditta. Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco con sei automezzi. Le fiamme avevano lambito anche una copertura di impianto fotovoltaico ma per fortuna il rogo è stato spento dai vigili del fuoco che hanno evitato ulterori danni. Attualmente le fiamme sono state domate e non vi sarebbero più emissioni di fumo nell'aria. Diversi automobilisti hanno visto la densa nube nera, visibile a chilometri di distanza. Probabilmente il rogo è stato scatenato da un incendio di sterpaglie nelle vicinanze. Una volta raggiunto il materiale plastico l'incendio ha assunto proporzioni ben più vaste. Per fortuna però il pronto intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta ha scongiurato il peggio.

