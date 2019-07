Cronaca 754

Caltanissetta, incendio in via Xiboli: diversi intossicati, evacuate 22 famiglie. Intervengono 118 e Croce Rossa

In serata le cose si sono ulteriormente complicate. Sono state evacuate, su disposizione del Sindaco Roberto Gambino circa 22 famiglie

Rita Cinardi

24 Luglio 2019 22:35

Inviata in serata un'ambulanza del 118 in via Xiboli, teatro oggi di un vastissimo incendio, per soccorrere diversi residenti che hanno accusato vari malori. Le fiamme non hanno dato tregua per tutto il pomeriggio. Nonostante l'impiego di due squadre dei vigili del fuoco, quattro della Forestale, due canadair e un elicottero, domare l'incendio non è stato per nulla semplice. Ma in serata le cose si sono ulteriormente complicate. Sono state evacuate, su disposizione del Sindaco Roberto Gambino, circa 22 famiglie per la continua emissione di fumo da alcuni focolai interrati ancora covanti. E qualcuno si è anche sentto male. Oltre l'ambulanza della Croce Rossa, già presente, è stata inviata un'ambulanza con infermiere del 118. Il tutto coordinato dal direttore di centrale Giuseppe Misuraca.

