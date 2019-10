Cronaca 2399

Caltanissetta, incendio in via Piave: in fiamme negozio di poltrone e divani

Da accertare le cause del rogo. Sul posto vigili del fuoco e 118

Redazione

23 Ottobre 2019 21:31

Fiamme in via Piave. Un incendio si è sviluppato all'interno di un negozio di poltrone e divani. A scatenare il fumo sarebbe stato uno dei dispositivi elettrici presenti all'interno del negozio. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. Da accertare le cause del rogo. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

