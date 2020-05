Cronaca 52

Caltanissetta, incendio in via Padre Pio da Pietrelcina: intervengono i vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'incendio probabilmente è stato appiccato da qualcuno che voleva ripulire l'area dalle erbacce

Redazione

25 Maggio 2020 13:09

Rogo di sterpaglie questa mattina intorno alle 11 in via Padre Pio da Pietrelcina, la strada tra via Turati e via Leone XIII. L'incendio si è propagato per metri a causa della presenza massiccia di erbacce. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Come ogni anno la storia si ripete. Le erbacce non vengono rimosse e con le prime giornate di caldo qualcuno ha pensato bene di disfarsene e ripulire l'area appiccando il fuoco. Il rogo infatti è quasi certamete di natura dolosa. "Il Comune - ci scrive un cittadino, Marcello Vara - prenda immediatamente provvedimenti".



