Caltanissetta, incendiata auto di un fruttivendolo: a fuoco anche altre quattro auto posteggiate nelle vicinanze

Le fiamme hanno coinvolto, danneggiandole lievemente nella parte posteriore, altre quattro autovetture

Rita Cinardi

21 Maggio 2019 09:19

Incendio doloso nella notte in via Fermi, una traversa di piazza Sabucina nel villaggio Santa Barbara. Ignoti, intorno alle 3, hanno appiccato le fiamme a un'Audi A4 di proprietà di un fruttivendolo cinquantenne. Sul posto vigili del fuoco e gli agenti della sezione Volanti dela Polizia. Il mezzo è rimasto completamente distrutto. Le fiamme hanno coinvolto, danneggiandole lievemente nella parte posteriore, altre quattro autovetture posteggiate nelle vicinanze: una Mercedes Classe C, una Fiat Punto, una Golf e una Minicar. Dal sopralluoggo dei vigili del fuoco sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. Nelle vicinanze infatti sono state ritrovate tracce di liquido infiammabile. Sull'episodio indaga la polizia. (Foto archivio)

