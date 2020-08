Cronaca 510

Caltanissetta, inaugurato il nuovo parcheggio multipiano del Sant'Elia. Razza: "Un altro passo avanti"

Dal giorno dell’apertura e fino al 23 agosto prossimo è previsto un periodo di utilizzo del parcheggio in forma gratuita

Rita Cinardi

07 Agosto 2020 17:12

“Una grande struttura ospedaliera, con professionalità capaci come quella di Caltanissetta, ha bisogno di servizi logistici che siano adeguati alle esigenze dei cittadini. Questo posteggio è un passo avanti, così come lo era stata l’inaugurazione del blocco operatorio, così come lo sarà l’allargamento della terapia intensiva. Su tutti gli ospedali di questa provincia ci sono investimenti importanti e l’Asp di Caltanissetta sta lavorando in maniera molto rapida per realizzare in tempi considerevolmente brevi una modernizzazione delle strutture che poi è indispensabile perché i cittadini quando vanno in ospedale come in ogni struttura pubblica devono essere accolti adeguatamente”. Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore Ruggero Razza intervenuto per l’inaugurazione del nuovo parcheggio multipiano dell’ospedale Sant’Elia. Presenti al taglio del nastro il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, con il direttore sanitario Marcella Santino e il direttore amministrativo Pietro Genovese, il prefetto Cosima Di Stani, il questore Giovanni Signer, il comandante provinciale dei carabinieri Baldassare Daidone, il sindaco Roberto Gambino, gli onorevoli Alessandro Pagano e Michele Mancuso e il commissario straordinario della Camera di Commercio Giovanna Candura. “La sanità funziona anche grazie ai servizi supplementari come questo posteggio – ha detto il direttore generale Alessandro Caltagirone – i cui lavori sono iniziati 4 anni fa. All’insediamento mi hanno rappresentato delle difficoltà che sembravano insuperabili e che invece abbiamo superato e ci troviamo oggi a fare questa inaugurazione. Il parcheggio ha 300 posti. Non è soltanto questo perché contestualmente sono stati fatti altri due parcheggi per i dipendenti con altri 300 posti. Il risultato raggiunto è stato quello di eliminare a partire da oggi tutte le autovetture che si trovavano parcheggiate lungo viale Luigi Monaco e dare all’utenza un parcheggio chiuso e soprattutto prossimo all’ospedale. Così come abbiamo risolto il problema delle vetture all’interno dell’ospedale. Questo ci consentirà di razionalizzare al meglio gli spazi interni e consentire l’ingresso soltanto ai mezzi di emergenza e magari bonificare alcune aeree per renderle ancora più fruibili da parte dell’utenza”. Dal giorno dell’apertura e fino al 23 agosto prossimo è previsto un periodo di utilizzo del parcheggio in forma gratuita. A decorrere dal 24 agosto sarà applicato un regime tariffario promozionale di € 1.00 per ogni ora di sosta fino ad un massimo di € 5.00 per l’intera giornata.

“Una grande struttura ospedaliera, con professionalità capaci come quella di Caltanissetta, ha bisogno di servizi logistici che siano adeguati alle esigenze dei cittadini. Questo posteggio è un passo avanti, così come lo era stata l’inaugurazione del blocco operatorio, così come lo sarà l’allargamento della terapia intensiva. Su tutti gli ospedali di questa provincia ci sono investimenti importanti e l’Asp di Caltanissetta sta lavorando in maniera molto rapida per realizzare in tempi considerevolmente brevi una modernizzazione delle strutture che poi è indispensabile perché i cittadini quando vanno in ospedale come in ogni struttura pubblica devono essere accolti adeguatamente”. Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore Ruggero Razza intervenuto per l’inaugurazione del nuovo parcheggio multipiano dell’ospedale Sant’Elia. Presenti al taglio del nastro il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone, con il direttore sanitario Marcella Santino e il direttore amministrativo Pietro Genovese, il prefetto Cosima Di Stani, il questore Giovanni Signer, il comandante provinciale dei carabinieri Baldassare Daidone, il sindaco Roberto Gambino, gli onorevoli Alessandro Pagano e Michele Mancuso e il commissario straordinario della Camera di Commercio Giovanna Candura. “La sanità funziona anche grazie ai servizi supplementari come questo posteggio – ha detto il direttore generale Alessandro Caltagirone – i cui lavori sono iniziati 4 anni fa. All’insediamento mi hanno rappresentato delle difficoltà che sembravano insuperabili e che invece abbiamo superato e ci troviamo oggi a fare questa inaugurazione. Il parcheggio ha 300 posti. Non è soltanto questo perché contestualmente sono stati fatti altri due parcheggi per i dipendenti con altri 300 posti. Il risultato raggiunto è stato quello di eliminare a partire da oggi tutte le autovetture che si trovavano parcheggiate lungo viale Luigi Monaco e dare all’utenza un parcheggio chiuso e soprattutto prossimo all’ospedale. Così come abbiamo risolto il problema delle vetture all’interno dell’ospedale. Questo ci consentirà di razionalizzare al meglio gli spazi interni e consentire l’ingresso soltanto ai mezzi di emergenza e magari bonificare alcune aeree per renderle ancora più fruibili da parte dell’utenza”. Dal giorno dell’apertura e fino al 23 agosto prossimo è previsto un periodo di utilizzo del parcheggio in forma gratuita. A decorrere dal 24 agosto sarà applicato un regime tariffario promozionale di € 1.00 per ogni ora di sosta fino ad un massimo di € 5.00 per l’intera giornata.

Musumeci a Caltanissetta: il Cefpas va valorizzato. Il governatore della Sicilia in visita anche alla centrale del 118

News Successiva Migranti, 12 positivi al coronavirus sulla nave quarantena e 8 a Ragusa: 6 i casi sospetti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare