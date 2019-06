Cronaca 1765

Caltanissetta, in via Niscemi a tutta velocità centra in pieno due auto in sosta

Alla guida di una Lancia Y un 22enne nisseno che, intorno alle 2.30, mentre attraversava via Niscemi ha perso il controllo del mezzo

Rita Cinardi

14 Giugno 2019 09:45

Torna ad essere teatro di un incidente autonomo via Niscemi. Dopo l'incidente costato l'arresto ad un 35enne che, ubriaco alla guida, aveva tamponato tre auto in sosta e anche inveito contro i poliziotti, questa notte un altro giovane ha tamponato due auto parcheggiate. Alla guida di una Lancia Y un 22enne nisseno che, intorno alle 2.30, mentre attraversava via Niscemi ha perso il controllo del mezzo impattando contro le due autovetture posteggiate. Sul posto è intervenuta una volante della polizia per i rilievi. Il giovane sarebbe stato sanzionato per l'alta velocità. (Foto Archivio)

