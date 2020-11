Cronaca 2236

Caltanissetta, in via Due Fontane auto esce fuori strada e si ribalta: ferito il conducente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Il giovane è stato trasportato al Sant'Elia

Rita Cinardi

20 Novembre 2020 15:22

Incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Due Fontane. Un giovane di 19 anni di San Cataldo era a bordo di una Lancia Y, e stava percorrendo la via Due Fontane in direzione Caltanissetta, quando ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, nel terreno di una proprietà privata. La Lancia Y, dopo qualche metro si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. Il giovane, una volta tirato fuori dal mezzo, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia. Le sue condizioni non sarebbero gravi. La ditta Leonardi ha provveduto al recupero del mezzo dopo l'attivazione del soccorso tramite sistema satellitare. (Foto Seguo News)

