Cronaca 1256

Caltanissetta, in serata nuova protesta dei migranti a Pian del Lago: sul posto le forze dell'ordine

Urla e tentativi di scavalcare nuovamente la recinzione di ingresso hanno messo in allarme le forze dell'ordine

Rita Cinardi

28 Luglio 2020 22:47

Nuove proteste a Pian del Lago. In serata i migranti che attualmente si trovano in quarantena all'interno del Cara hanno dato inizio ad una protesta. Urla e tentativi di scavalcare nuovamente la recinzione di ingresso hanno messo in allarme le forze dell'ordine che al momento stanno presidiando il centro. Per il momento comunque la situazione sarebbe sotto controllo. Per quanto riguarda i cittadini tunisini fuggiti dal Cara domenica pomeriggio continuano a mancare all'appello 43 persone su un totale di 184. Proseguono le ricerche da parte delle forze dell'ordine. (Foto Archivio)

Nuove proteste a Pian del Lago. In serata i migranti che attualmente si trovano in quarantena all'interno del Cara hanno dato inizio ad una protesta. Urla e tentativi di scavalcare nuovamente la recinzione di ingresso hanno messo in allarme le forze dell'ordine che al momento stanno presidiando il centro. Per il momento comunque la situazione sarebbe sotto controllo. Per quanto riguarda i cittadini tunisini fuggiti dal Cara domenica pomeriggio continuano a mancare all'appello 43 persone su un totale di 184. Proseguono le ricerche da parte delle forze dell'ordine. (Foto Archivio)

News Successiva Bimba lanciata in aria per gioco finisce contro le pale del ventilatore: è grave

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare