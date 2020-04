Cronaca 1543

Caltanissetta, in moto fugge alla vista dei poliziotti per paura della sanzione ... ma viene rintracciato

L'uomo, una volta rintracciato dagli agenti delle Volanti, ha ammesso l'errore ed è stato sanzionato

Redazione

21 Aprile 2020 11:02

I poliziotti della sezione volanti hanno sanzionato un nisseno per non essersi fermato all’alt polizia e per violazione delle misure di contenimento del Covid-19. L’uomo, domenica scorsa, era sfuggito all’alt polizia intimatogli dall’equipaggio di una volante mentre, a bordo della propria moto, transitava per la via Stefano Candura. Invece di fermarsi per il controllo, aveva accelerato l’andatura della moto in direzione del centro abitato facendo perdere le proprie tracce. I successivi accertamenti eseguiti dagli agenti, che avevano annotato il tipo di moto e alcuni numeri della targa del mezzo, hanno consentito di individuare il trasgressore e di sanzionarlo. Quest’ultimo, al momento della notifica degli atti, ha ammesso ai poliziotti di essere fuggito per paura della sanzione, poiché era uscito da casa senza una valida ragione.

I poliziotti della sezione volanti hanno sanzionato un nisseno per non essersi fermato all’alt polizia e per violazione delle misure di contenimento del Covid-19. L’uomo, domenica scorsa, era sfuggito all’alt polizia intimatogli dall’equipaggio di una volante mentre, a bordo della propria moto, transitava per la via Stefano Candura. Invece di fermarsi per il controllo, aveva accelerato l’andatura della moto in direzione del centro abitato facendo perdere le proprie tracce. I successivi accertamenti eseguiti dagli agenti, che avevano annotato il tipo di moto e alcuni numeri della targa del mezzo, hanno consentito di individuare il trasgressore e di sanzionarlo. Quest’ultimo, al momento della notifica degli atti, ha ammesso ai poliziotti di essere fuggito per paura della sanzione, poiché era uscito da casa senza una valida ragione.

Caltanissetta, esce per prendere una boccata d'aria ma aveva l'obbligo di quarantena: sanzionato

News Successiva Caltanissetta. Misure contenimento covid-19: in calo i sanzionati. Ieri sono stati in 26

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare