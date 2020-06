Cronaca 556

Caltanissetta, in giro per la città con nove involucri di marijuana nascosti negli slip: denunciato un ventenne

Il giovane è stato fermato dalla polizia a bordo di una Fiat Punto. In casa nascondeva hashish, due grinder e un bilancino di precisione

Redazione

18 Giugno 2020 10:42

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica un ventenne incensurato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di ieri, l’equipaggio di una volante, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ha notato una Fiat Punto, con a bordo tre giovani, che transitava per piazza Papa Giovanni XXIII. Il conducente del mezzo, alla vista della polizia, ha accelerato l’andatura dell’autovettura cercando di allontanarsi. I predetti sono stati fermati e identificati per tre ventenne incensurati. In considerazione dell’atteggiamento insofferente al controllo, i tre giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale e, addosso a uno di essi, i poliziotti hanno trovato nove involucri di marijuana nascosti all’interno degli slip. Di seguito alla perquisizione eseguita nel domicilio del giovane gli agenti hanno, inoltre, sequestrato delle stecche di hashish, due grinder e un bilancino di precisione.

