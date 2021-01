Cronaca 682

Caltanissetta, in giro con una pistola rubata: 29enne marocchino arrestato dalla polizia

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari

Redazione

02 Gennaio 2021 15:05

Nella tarda serata del 31 dicembre u.s., la Polizia di Stato, nel corso dell’attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, condotta dalla Squadra Mobile e dalle Volanti, ha proceduto all’arresto del cittadino marocchino DAANOUNE El Habib di anni 29, residente a Caltanissetta, trovato in possesso di una pistola.L‘arrestato occultava addosso una semiautomatica marca “Beretta” mod.650, calibro 6,35 Browning, priva di caricatore e di munizionamento, risultata provento di furto, avvenuto la sera prima nel centro storico della città.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto, su disposizione del P.M. di turno, presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.



Nella tarda serata del 31 dicembre u.s., la Polizia di Stato, nel corso dell’attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, condotta dalla Squadra Mobile e dalle Volanti, ha proceduto all’arresto del cittadino marocchino DAANOUNE El Habib di anni 29, residente a Caltanissetta, trovato in possesso di una pistola.L‘arrestato occultava addosso una semiautomatica marca “Beretta” mod.650, calibro 6,35 Browning, priva di caricatore e di munizionamento, risultata provento di furto, avvenuto la sera prima nel centro storico della città.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto, su disposizione del P.M. di turno, presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.



Coronavirus. A Capodanno 2 soli tamponi effettuati in provincia di Caltanissetta, 3 deceduti e 3 nuovi ricoverati

News Successiva Terremoto alle pendici dell'Etna, da ieri sera sciame sismico con 17 scosse

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare