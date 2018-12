Eventi 270

Caltanissetta, in Cattedrale "I Cantustrittu", antichi e nuovi suoni di Sicilia

L'appuntamento con lo spettacolo "Cantannu a lu Bamminu" è in programma per domani, giovedì 27 dicembre alle 19.30

26 Dicembre 2018 16:36

Uno spettacolo musicale sulle tradizioni del Natale siciliano frutto di un'accurata ricerca di testi sacri e canzoni popolari, formato da brani musicali riarrangiati in modo originale. "Cantannu a lu Bamminu", è il titolo del concerto dei Cantustrittu, che avrà luogo Giovedì 27 Dicembre alle ore 19,30 nella Chiesa Cattedrale Santa Maria la Nova in Piazza Garibaldi a Caltanissetta. Nell’ambito del programma degli eventi del periodo Natalizio, organizzati dal Comune di Caltanissetta.

Con l'ausilio di strumenti tradizionali quali, zampogna, friscalettu, tamburello, marranzano, fisarmonica e chitarra, i Cantustrittu testimoniano la fede e la devota religiosità del popolo siciliano. "Cantannu a lu Bamminu" è una rappresentazione completa della natività, dall'Annunciazione fino all'arrivo dei Re Magi; è un modo per contribuire a rinnovare lo spirito e i sentimenti più profondi che accomunano l'umanità, raccontando, in musica, la storia più bella del mondo. Ne dà notizia l’assessore Pasquale Tornatore.



