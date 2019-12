Cronaca 1329

Caltanissetta, imponente fuga di gas in via La Torre: evacuate due palazzine

La fuga è stata causata dalla rottura di un tubo del gas metano durante dei lavori di scavo

Rita Cinardi

10 Dicembre 2019 19:37

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio in via Pio La Torre, nel quartiere Stazzone, dove si è verificata un'imponente fuga di gas. I vigili del fuoco sono stati chiamati da numerosi residenti allarmati per l'odore di metano che ha invaso l'aria rendendola irrespirabile. La fuga è stata causata dalla rottura di un tubo del gas metano durante dei lavori di scavo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale e i tecnici della società del gas che gestisce la condotta del metano. I vigili del fuoco arrivati sul posto attorno alle 17.30 hanno evacuato due palazzine per un totale di 16 famiglie. La copiosa fuoriuscita del metano ha messo infatti in pericolo l'intera strada. Per fortuna però l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. I tecnici del gas hanno interdetto a monte la fuoriuscita. Poi è stata fatta la verifica casa per casa. L'intervento si è concluso senza particolari conseguenze. (Foto Seguo News)

