Attualita 236

Caltanissetta, impianti sportivi e uffici comunali chiusi per disinfestazione: ecco il calendario e gli orari

Il sindaco Roberto Gambino ha emanato due ordinanze che disciplinano le chiusure di uffici e strutture comunali. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali

Redazione

29 Giugno 2019 11:32

Per consentire le operazioni di disinfestazione e derattizzazione negli immobili comunali, nelle palestre, negli impianti sportivi e al mercato ortofrutticolo, il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha emanato due ordinanze che disciplinano le chiusure di uffici e strutture comunali.Il mercato ortofrutticolo di via Bloj rimarrà chiuso venerdì 5 luglio a partire dalle 13,30 e per tutta la giornata di sabato 6 luglio.

Il servizio di disinfestazione e derattizzazione negli impianti sportivi e negli immobili comunali si svolgerà nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 luglio.

Strutture Sportive e Centro culturale Michele Abbate

A partire dalle 8 di giovedì 4 luglio e per la giornata di venerdì 5 luglio, saranno chiusi lo stadio Tomaselli, il palaMilan (Chiarandà), il palaCannizzaro, l'impianto polivalente Michelangelo Cannavò di pian del Lago, lo stadio Palmintelli di viale della Regione e il centro culturale Michele Abbate.

Uffici comunali e Municipio

Per quanto riguarda gli uffici e gli stabili comunali la chiusura scatterà giovedì pomeriggio dopo le 18,30 e proseguirà per l'intera giornata di venerdì 5 luglio fino alle 20. Il provvedimento riguarda: Palazzo del Carmine Municipio – corso Umberto I; Teatro Margherita - corso Vittorio Emanuele; Comando Vigili Urbani – via A. De Gasperi (ex scuola San Michele); Ufficio Solidarietà Sociale – via A. De Gasperi (ex scuola San Michele); Ufficio Tributi – via Alcide De Gasperi (ex Comando P.M.); Ufficio Tecnico – scalinata Duca degli Abruzzi; Ufficio Cultura Sport e Spettacoli – via Re D’Italia; Ufficio SIRT – Patrimonio e Servizi Tecnici Cimiteriali - via San Domenico; Ufficio Direzione Cimitero, sala commiato e magazzini – via Angeli; Ufficio Manutenzione e magazzini - via Sagona c/o Mercato rionale; Magazzino Elettorale – via L. Rizzo c/o Mercato rionale; Uffici e bagni ville comunali (Amedeo, Cordova, Parco Robinson, Parco Santa Barbara); Mercato Ortofrutticolo – via Bloy; Biblioteca Comunale Scarabelli – corso Umberto; Ex Rifugio Museo Arte Contemporanea – salita Matteotti; Palazzo Moncada.

Saranno comunque assicurati i servizi pubblici essenziali. La Polizia municipale sarà operativa in via De Gasperi con l'unità mobile all'esterno della sede del Comando. Le comunicazioni obbligatorie di stato civile a seguito di decessi potranno essere effettuate venerdì 5 luglio presso il comando di Polizia municipale in via De Gasperi e sabato 6 luglio presso l'ufficio Urp al piano terra del palazzo municipale.



Per consentire le operazioni di disinfestazione e derattizzazione negli immobili comunali, nelle palestre, negli impianti sportivi e al mercato ortofrutticolo, il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, ha emanato due ordinanze che disciplinano le chiusure di uffici e strutture comunali.Il mercato ortofrutticolo di via Bloj rimarrà chiuso venerdì 5 luglio a partire dalle 13,30 e per tutta la giornata di sabato 6 luglio.

Il servizio di disinfestazione e derattizzazione negli impianti sportivi e negli immobili comunali si svolgerà nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 luglio.

Strutture Sportive e Centro culturale Michele Abbate

A partire dalle 8 di giovedì 4 luglio e per la giornata di venerdì 5 luglio, saranno chiusi lo stadio Tomaselli, il palaMilan (Chiarandà), il palaCannizzaro, l'impianto polivalente Michelangelo Cannavò di pian del Lago, lo stadio Palmintelli di viale della Regione e il centro culturale Michele Abbate.

Uffici comunali e Municipio

Per quanto riguarda gli uffici e gli stabili comunali la chiusura scatterà giovedì pomeriggio dopo le 18,30 e proseguirà per l'intera giornata di venerdì 5 luglio fino alle 20. Il provvedimento riguarda: Palazzo del Carmine Municipio – corso Umberto I; Teatro Margherita - corso Vittorio Emanuele; Comando Vigili Urbani – via A. De Gasperi (ex scuola San Michele); Ufficio Solidarietà Sociale – via A. De Gasperi (ex scuola San Michele); Ufficio Tributi – via Alcide De Gasperi (ex Comando P.M.); Ufficio Tecnico – scalinata Duca degli Abruzzi; Ufficio Cultura Sport e Spettacoli – via Re D’Italia; Ufficio SIRT – Patrimonio e Servizi Tecnici Cimiteriali - via San Domenico; Ufficio Direzione Cimitero, sala commiato e magazzini – via Angeli; Ufficio Manutenzione e magazzini - via Sagona c/o Mercato rionale; Magazzino Elettorale – via L. Rizzo c/o Mercato rionale; Uffici e bagni ville comunali (Amedeo, Cordova, Parco Robinson, Parco Santa Barbara); Mercato Ortofrutticolo – via Bloy; Biblioteca Comunale Scarabelli – corso Umberto; Ex Rifugio Museo Arte Contemporanea – salita Matteotti; Palazzo Moncada.

Saranno comunque assicurati i servizi pubblici essenziali. La Polizia municipale sarà operativa in via De Gasperi con l'unità mobile all'esterno della sede del Comando. Le comunicazioni obbligatorie di stato civile a seguito di decessi potranno essere effettuate venerdì 5 luglio presso il comando di Polizia municipale in via De Gasperi e sabato 6 luglio presso l'ufficio Urp al piano terra del palazzo municipale.



Caltanissetta, in via Guastaferro la rotatoria installata è provvisoria: centralina da riprogrammare per i semafori led

News Successiva Raccolta porta a porta a Caltanissetta. La consegna dei kit anche presso la parrocchia San Marco Evangelista

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews