Caltanissetta. Imbocca strada contromano, poliziotti lo fermano e lui nega e inveisce contro di loro: denunciato

Denunciato anche un 21enne trovato in possesso di un coltello di 14 centimetri nascosto nella tasca della felpa

Redazione

08 Ottobre 2020 14:31

I poliziotti della sezione volanti, nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti ieri nel capoluogo nisseno, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica, due nisseni, un 72enne e un 21enne, il primo per oltraggio a pubblico ufficiale e il secondo per porto abusivo di armi. Ieri mattina l’equipaggio di una volante ha fermato il 72enne sulla SS640, nei pressi dello svincolo per San Cataldo, dopo che l’uomo, che viaggiava a bordo di una Peugeot, aveva impegnato la rampa di uscita della statale in senso contrario a quello normale di marcia. L’uomo, che è stato contravvenzionato per diverse violazioni al codice della strada, ha inveito contro i poliziotti negando di aver commesso le infrazioni. Nel primo pomeriggio, una pattuglia della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine di Palermo, nel transitare per via Paolo Emiliani Giudici, ha proceduto al controllo di due pregiudicati e, a seguito della perquisizione degli stessi, al 21enne ha sequestrato un coltello di quattordici centimetri nascosto nella tasca della felpa.

