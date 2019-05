Politica 2449

Caltanissetta, il sindaco Gambino e la sua giunta rinunciano al 10% dei loro stipendi

In un anno, così come sottolineato dallo stesso primo cittadino, saranno risparmiati circa 25 mila euro

Rita Cinardi

24 Maggio 2019 10:05

"In linea con i principi del Movimento 5 Stelle e come già annunciato in campagna elettorale, io e i miei assessori abbiamo firmato la direttiva che prevede la riduzione del 10% dei nostri stipendi, risparmieremo così circa 25.000 € l'anno che investiremo in progetti utili per la città". Lo ha scritto ieri sera sulla sua pagina facebook il nuovo sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. In poche ore il post ha raggiunto oltre 1200 mi piace. Tanti i commenti di apprezzamento per quello che è uno dei primi segnali che la nuova giunta ha voluto dare alla città.

