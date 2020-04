Attualita 770

Caltanissetta, il sindacato Fsp dona mascherine ai poliziotti e agli agenti della penitenziaria

La segreteria provinciale Fsp ha in questo modo voluto esprimere la sua vicinanza e solidarietà in un momento così difficile

Redazione

14 Aprile 2020 12:23

La Segreteria Provinciale Fsp Polizia di Stato, quotidianamente impegnata nella tutela degli appartenenti alla Polizia di Stato, ha distribuito mascherine a tutti i poliziotti degli Uffici e delle Specialità della Polizia di Stato della provincia di Caltanissetta. Ha voluto, altresì, estenderne la distribuzione a tutti i colleghi della Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Caltanissetta, il giorno della Santa Pasqua, per esprimere loro vicinanza e solidarietà, riconoscendo il comune impegno in un servizio difficile, reso oggi ancora più complicato dalla contingente emergenza sanitaria, comunque sempre affrontato con altissima professionalità e grande spirito di sacrificio.

La Segreteria Provinciale Fsp Polizia di Stato, quotidianamente impegnata nella tutela degli appartenenti alla Polizia di Stato, ha distribuito mascherine a tutti i poliziotti degli Uffici e delle Specialità della Polizia di Stato della provincia di Caltanissetta. Ha voluto, altresì, estenderne la distribuzione a tutti i colleghi della Polizia Penitenziaria in servizio alla Casa Circondariale di Caltanissetta, il giorno della Santa Pasqua, per esprimere loro vicinanza e solidarietà, riconoscendo il comune impegno in un servizio difficile, reso oggi ancora più complicato dalla contingente emergenza sanitaria, comunque sempre affrontato con altissima professionalità e grande spirito di sacrificio.

News Successiva Entro il mese ripartiranno moda e auto, in spiaggia con misure di distanziamento. Task force al lavoro per la "fase 2"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare