Caltanissetta, il Rotary consegna alla Croce Rossa 100 mascherine: sono destinate ai volontari dei servizi sanitari

Gesto di solidarietà nei confronti di chi ogni giorno è accanto a chi va ad effettuare i tamponi a domicilio

Redazione

10 Aprile 2020 11:59

Continuano i gesti di solidarietà nei confronti degli operatori della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta. Questa volta il governatore del Rotary Distretto 2110 di Caltanissetta Valerio Cimino ha consegnato ai volontari della CRI 100 mascherine FPP2 destinate ai servizi sanitari dei volontari. Un grande gesto di solidarietà nei confronti dei volontari nisseni che ogni giorno sono accanto a chi soffre, soprattutto nei momenti più difficili, sulle ambulanze o con i medici dell’Azienda Sanitaria Provinciale a svolgere i tamponi a domicilio. Ringrazio Valerio Cimino governatore del Rotary Distretto 2110 – dichiara Nicolò Piave Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta - per il gesto e soprattutto per l’opportunità che ha dato ai volontari di poter continuare ad operare in sicurezza e poter aiutare ancora di più i nostri cittadini. Noi vogliamo essere al servizio dei vulnerabili ma in questo momento reperire i dispositivi necessari è molto costoso, i prezzi sono alle stelle e le donazioni da parte di club service e cittadini sono indispensabili per poter continuare questa battaglia con un nemico invisibile.Nella foto il governatore del Rotary 2110 Valerio Cimino con la volontaria CRI Daniela Castro in prima linea con le attività sociali della CRI nissena.



