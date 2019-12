Eventi 75

Caltanissetta, il Rotary Club riceve la visita del governatore distrettuale: attenzione rivolta ai temi dell'ambiente

La visita è in programma per sabato 7 dicembre. La giornata si aprirà alle 9 con l'incontro con il sindaco e poi proseguirà al teatro Rosso di San Secondo

04 Dicembre 2019 17:30

Sabato 7 Dicembre Il Rotary Club Caltanissetta riceve la visita del Governatore 2019-2020 del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Valerio Cimino.Valerio Cimino è il terzo socio del sodalizio nisseno a ricoprire la massima carica distrettuale dopo Arcangelo Lacagnina e Salvatore Sciascia che la rivestirono rispettivamente negli anni sociali 2005-2006 e 1985-1986.

La storia del Rotary del Distretto è lunga, infatti la fondazione del primo club sull’isola siciliana è del 1924, il Club nisseno fu fondato nel 1955, pertanto rientra a pieno titolo fra i Club storici; oggi Il Distretto 2110 Sicilia e Malta conta 93 Club e 3577 soci.

L'anno in corso è caratterizzato dal motto scelto dal Presidente Internazionale, Mark D. Maloney, "Il Rotary Connette il Mondo" ponendo l'attenzione sulla capacità che ha il Rotary di creare reti di persone di buona volontà in tutto il mondo che, con il loro impegno, sono in grado di determinare cambiamenti positivi nella società.

La giornata si aprirà alle 9.00 con l'incontro con il Sindaco di Caltanissetta, presso la Sala Gialla del Comune per proseguire, alle ore 10.00, al Teatro Rosso di San Secondo dove sarà presentato dal naturalista Amedeo Alberto Falci il volume Distrettuale "Angoli di Paradiso, le bellezze naturali di Sicilia e Malta" , edito dalla Fondazione culturale del Distretto 2110 “Salvatore Sciascia”, e stampato dalla Edizioni Lussografica Caltanissetta.

L'attenzione all'ambiente è uno dei temi distrettuali che, in linea con i tempi, stanno più a cuore al Governatore distrettuale il quale è "convinto che l’ambiente naturale (fauna, flora, ecosistema, paesaggio) sia fondamentale per la qualità della vita e per lo sviluppo della nostra Terra e che la tutela dell’ambiente non sia un limite allo sviluppo, ma la premessa fondamentale per una nuova e più corretta crescita economica, sostenibile nel tempo.

Poche sono le pubblicazioni che trattano in modo globale parchi, riserve, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale e beni naturalistici di Sicilia e Malta. Ancora oggi per diversi di questi ambienti non sono disponibili pieghevoli, opuscoli divulgativi sulle emergenze naturalistiche. Questo prezioso libro raccoglie testi e bellissime immagini di ottantacinque ambienti naturali di Sicilia e Malta e, nella sua semplicità, ma sempre con elevata rigorosità scientifica, coglie l’obiettivo di approntare uno strumento conoscitivo e informativo di base, che renderà note ad un ampio pubblico le caratteristiche delle principali risorse naturalistiche di cui dispongono Sicilia e Malta, in modo da consentirne la fruizione.

La visita proseguirà nel pomeriggio con l'incontro riservato ai giovani dei club nisseni Interact (giovani da 12 a 18 anni), presidente Alessandro Rossi e Rotaract (giovani dai 19 ai 30 anni), presidente Marco Micciché e si concluderà in serata con i soci del Rotary Club, presidente Anna Tiziana Amato Cotogno con la cerimonia che vedrà l'ingresso di quattro nuovi soci.



