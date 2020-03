Cronaca 690

Caltanissetta, il responsabile del circo: "Gli spettacoli si faranno con posti limitati"

Replicando al Wwf Marchello Marchetti fa anche presente che il circo Sandra Orfei è sempre attento al benessere degli animali

Redazione

06 Marzo 2020 09:38

Il sottoscritto Marcello Marchetti, quale responsabile del circo Sandra Orfei attualmente attendato a Caltanissetta, ieri dopo una conferenza di servizio con il prefetto, il questore e i sindaci della provincia di Caltanissetta, è stato deciso che tutti i tipi di spettacoli come teatro, cinema e circhi possono rimanere aperti nel rispetto dell'allegato 1 della circolare del presidente del Consiglio. Fermo restando che i posti a sedere all'interno del circo sono stati limitati al centro 98 E che è possibile rispettare tale decreto, la questura ha ritenuto opportuno non sospendere la nostra licenza per quanto riguarda gli animali voglio ricordare che un fermo di 30 giorni sarebbe altresì dannoso all'economia del circo della nostra impresa perché tale è ‼️ Noi siamo sempre attenti al benessere animale che è anche stato certificato dal servizio veterinario ASP di Caltanissetta prima dell'inizio degli spettacoli. Credo che il WWF irresponsabili invece di pensare alla chiusura della nostra struttura debbano pensare al benessere veramente di tutti gli animali ivi compresi i nostri invece di essere disfattisti dovrebbero pensare a come potere risolvere realmente questo problema che non è fermando la nostra attività, che è legale e riconosciuta dallo stato con le leggi e nelle loro varie modifiche Allo stato attuale il circo è patrimonio culturale dello stato Italiano noi ne siamo una voce. Io sono Marcello Marchetti e insieme alla nostra compagnia, come tutte le compagnie sul territorio italiano, chiediamo dignità e con le opposizioni chiediamo un confronto civile costruttivo e non di disfattista .Allo stato attuale non ci è stata imposta nessuna chiusura ma il rispetto delle normative, cosa che noi abbiamo garantito.

