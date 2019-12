Eventi 25

Caltanissetta, presepe storico del Matera al Testasecca: sarà visitabile grazie agli anziani del centro diurno

Saranno gli anziani del centro diurno ad effettuare dei turni per tenere aperto e fruibile l'antico presepe

Redazione

17 Dicembre 2019 20:37

Saranno gli anziani frequentanti il Centro Diurno dell’istituto Testasecca a turnare per tenere aperto e fruibile nei giorni feriali da giovedi 19 gennaio 2019 a mercoledì 8 gennaio 2020, dalle ore 10.30 alle 12.00 l’antico Presepe storico ubicato in viale della Regione 1, presso l’istituto stesso, ed opera del siciliano Giovanni Antonio Matera (1653 - 1718) che è stato uno scultore e modellatore di presepiL’importantissimo Giovanni Matera, realizzava statuine per il presepe, utilizzando legno, tela, cartapesta, gesso e colla, e per questo motivo era noto come "Mastru Giovanni Matera lu pasturaru". Si formò a contatto con la tradizione barocca palermitana, ispirandosi in particolare ai modi di Giacomo Serpotta. In lui si nota un riferimento al caravaggismo, ma anche all'arte pittorica barocca meridionale che tende a mescolare realtà e idealità. Le composizioni di Matera si ispirano, con larga libertà, ai testi sacri e risentono della tradizione orale e della devozione popolare locale.

Questo culturale, è un ulteriore servizio che l’istituto Testasecca intende offrire alla città di Caltanissetta con la collaborazione volontaria degli anziani ospiti della struttura e coordinati dagli operatori socio-culturali della stessa.



