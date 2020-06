Cronaca 543

Caltanissetta, il Pm Paci: "Messina Denaro partecipò al sequestro del piccolo Di Matteo"

Lo ha detto il pm nel corso della sua requisitoria nel processo che vede alla sbarra il super latitante Matteo Messina Denaro

Rita Cinardi

19 Giugno 2020 16:27

Anche Matteo Messina Denaro partecipa alle barbarie cui fu sottoposto il piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito e tenuto prigioniero per tre anni per poi ucciso e sciolto nell'acido, autorizzando che il bambino, nel corso della lunga prigionia, resti per tre occasioni ristretto in un immobile vicino Castellamare e in uno vicino Custonaci". Così il pm Gabriele Paci che, nel corso della requisitoria per il processo a Mattia Messina Denaro, ha ricostruito la carriera criminale del latitante, imputato, dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta di essere uno dei mandanti degli attentati di Capaci e Via D'Amelio.

"Giuseppe Di Matteo, figlio del mafioso Santino - ha continuato Paci - fu sequestrato per tentare di bloccare la collaborazione del padre con la giustizia. Matteo Messina Denaro oltre a organizzare e deliberare il sequestro mette a disposizione, nel trapanese, i covi in cui il piccolo Di Matteo viene tenuto segregato". Dopo 779 giorni di prigionia il piccolo di Matteo, l'11 gennaio del 1996, venne strangolato e sciolto nell'acido.

Anche Matteo Messina Denaro partecipa alle barbarie cui fu sottoposto il piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito e tenuto prigioniero per tre anni per poi ucciso e sciolto nell'acido, autorizzando che il bambino, nel corso della lunga prigionia, resti per tre occasioni ristretto in un immobile vicino Castellamare e in uno vicino Custonaci". Così il pm Gabriele Paci che, nel corso della requisitoria per il processo a Mattia Messina Denaro, ha ricostruito la carriera criminale del latitante, imputato, dinanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta di essere uno dei mandanti degli attentati di Capaci e Via D'Amelio.

"Giuseppe Di Matteo, figlio del mafioso Santino - ha continuato Paci - fu sequestrato per tentare di bloccare la collaborazione del padre con la giustizia. Matteo Messina Denaro oltre a organizzare e deliberare il sequestro mette a disposizione, nel trapanese, i covi in cui il piccolo Di Matteo viene tenuto segregato". Dopo 779 giorni di prigionia il piccolo di Matteo, l'11 gennaio del 1996, venne strangolato e sciolto nell'acido.

Terribile incidente per Alex Zanardi in handbike: è in gravissime condizioni, operato al cervello

News Successiva Mafia, il pm Paci ricostruisce la storia dei Messina Denaro: così il figlio Matteo subentrò al padre

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare