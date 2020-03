Attualita 207

Caltanissetta, il Lions Club dona mille euro alla Croce Rossa: serviranno per l'acquisto di kit sanitari

La Croce Rossa utilizzerà le donazioni anche per l'acquisito della spesa e dei farmaci destinati alle famiglie più bisognose

Redazione

26 Marzo 2020 16:41

Continuano le iniziative sul territorio a supporto delle associazioni che svolgono attività sociale in questo difficilissimo momento che stiamo attraversando. Il Club Service Lions Club di Caltanissetta, presieduto dal Notaio Alfredo Grasso, è intervenuto donando la somma di mille euro alla Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta.I soci del club hanno risposto all’accorato appello del presidente della Croce Rossa Nicolò Piave nella richiesta di supporto per l’acquisto di kit sanitari utili alle attività che stanno quotidianamente svolgendo sul territorio, in particolare alle famiglie meno abbienti che, dovendo restare a casa, non possono nemmeno svolgere quei lavori saltuari che permettevano loro di poter sostenere la famiglia.

"I Lions siamo sempre presenti nel territorio e sempre accanto a chi ha bisogno- dice il Presidente Lions- a maggior ragione in questo momento drammatico che coinvolge l'intera popolazione. Fedeli al motto WE SERVE che ci contraddistingue sempre"

Ringrazio di vero cuore il presidente del Lions Alfredo Grasso per averci supportato nella nostra iniziativa “il tempo della gentilezza”, in dieci giorni abbiamo evaso oltre 200 richieste di supporto a domicilio per farmaci, spesa, accompagnamenti vari, recupero farmaci salvavita negli ospedali dell’isola.. Si lavora oltre sedici ore al giorno, reperire i materiali sanitari è un’impresa ardua, e quando li troviamo hanno prezzi molto alti, la donazione del Lions di Caltanissetta dimostra, per l’ennesima volta, che Caltanissetta ha un cuore e facendo rete si possono sostenere le fasce deboli della popolazioni… Ringrazio ancora il notaio Grasso e tutto il direttivo del Lions per la collaborazione. Purtroppo non è tempo di foto e di consegne… dobbiamo, anche noi rispettare i decreti e le restrizioni, ne va della salute di tutti.

