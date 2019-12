Politica 411

Caltanissetta, il gruppo di destra Audaces: "Non paragonateci a questi nazisti da concorso di bellezza"

Di seguito riportiamo un comunicato stampa del gruppo di estrema destra Audaces che ha tenuto a fare chiarezza sulla propria identità

Redazione

04 Dicembre 2019 08:08

In merito agli ultimi fatti di cronaca, partiti dalla Procura di Caltanissetta e dalla DIGOS di Enna, è doveroso fare un punto della situazione.

In questi giorni vari soggetti politici della nostra città, gruppi facebook di “esperti intellettuali” e non della politica locale e nazionale, hanno provato ad attaccare la nostra organizzazione, puntando il dito verso di noi, additandoci come pericolosi nazisti.

Doveroso intanto prendere le distanze da chi, costruendo un finto partito e muovendosi nella completa ignoranza politica, infanga non solo la nostra organizzazione, ma anche un'intera idea.

Il nostro lavoro è QUOTIDIANO, fatto alla luce del sole, lavorando costantemente a contatto con il popolo italiano, stando accanto alle famiglie, impegnandoci ogni giorno in prima linea, per portare avanti iniziative per ricordare chi ha dato la vita per questa Patria.

Non capiamo perché dobbiamo essere paragonati a chi non sa minimamente cos'è il sacrificio, la dedizione, la vita militante.

La nostra idea è chiara, la riconquista sociale e identitaria della nostra Patria e del territorio, la riconquista dei valori e dell'identità del nostro popolo ormai perdute.

Non saranno le polemiche di qualche benpensante di sinistra che si scandalizza per qualche manifesto attaccato in un muro a fermare la nostra azione politica, ma approva che quest'ultimi vengano imbrattati dai loro amichetti da pugno chiuso e canna in bocca.



Diffidiamo quindi, chiunque, ad assimilare la nostra organizzazione a questi presunti "nazisti da concorso di bellezza" che sono emersi nelle cronache di questi ultimi giorni.



In merito agli ultimi fatti di cronaca, partiti dalla Procura di Caltanissetta e dalla DIGOS di Enna, è doveroso fare un punto della situazione.

In questi giorni vari soggetti politici della nostra città, gruppi facebook di “esperti intellettuali” e non della politica locale e nazionale, hanno provato ad attaccare la nostra organizzazione, puntando il dito verso di noi, additandoci come pericolosi nazisti.

Doveroso intanto prendere le distanze da chi, costruendo un finto partito e muovendosi nella completa ignoranza politica, infanga non solo la nostra organizzazione, ma anche un'intera idea.

Il nostro lavoro è QUOTIDIANO, fatto alla luce del sole, lavorando costantemente a contatto con il popolo italiano, stando accanto alle famiglie, impegnandoci ogni giorno in prima linea, per portare avanti iniziative per ricordare chi ha dato la vita per questa Patria.

Non capiamo perché dobbiamo essere paragonati a chi non sa minimamente cos'è il sacrificio, la dedizione, la vita militante.

La nostra idea è chiara, la riconquista sociale e identitaria della nostra Patria e del territorio, la riconquista dei valori e dell'identità del nostro popolo ormai perdute.

Non saranno le polemiche di qualche benpensante di sinistra che si scandalizza per qualche manifesto attaccato in un muro a fermare la nostra azione politica, ma approva che quest'ultimi vengano imbrattati dai loro amichetti da pugno chiuso e canna in bocca.



Diffidiamo quindi, chiunque, ad assimilare la nostra organizzazione a questi presunti "nazisti da concorso di bellezza" che sono emersi nelle cronache di questi ultimi giorni.



News Successiva Caltanissetta. Aiello (Lega): “Sto con gli studenti, la scuola sia luogo sicuro!”

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare