Caltanissetta, il direttore generale dell'Asp risponde ai cittadini: "Per Cup e ambulatori parlerò con i responsabili delle strutture"

Le chiamate al Cup Ticket sono passate da 700 a 3000 al giorno dopo la fine del lockdown

Rita Cinardi

16 Giugno 2020 17:17

Il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone replica alle numerose segnalazioni da parte degli utenti sulle difficoltà a mettersi in contatto con il Cup al numero 0934506506 e sul mancato riavvio di alcuni ambulatori. Il manager ha fatto presente che parlerà con i singoli responsabili delle strutture sanitarie. "Per le prenotazioni al Cup - ha annunciato il manager Caltagirone - palerò con il dottore Alfonso Cirrone Cipolla, per capire quali cirticità si sono venute a creare dopo le note inviate dalla direzione per la riapertura. Chiederò un chiarimento al direttore del presidio Sant'Elia Pasquale Di Mattia e al direttore del poliambulatorio di via Malta Paolo Mattina. Sono loro i responsabili di competenza per le singole strutture sanitarie. Detto questo, per quanto riguarda il Cup Ticket, dopo un periodo di stop è ovvio che tutti vogliono accedere ai servizi e si crea un intasamento. Al Cup Ticket abbiamo un totale di 90 persone di cui 20 attualmente si occupano di prenotazioni telefoniche che sono passate da 700 a 3000 al giorno".

