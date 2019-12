Salute 770

Caltanissetta. Il direttore generale dell'Asp in visita ai reparti annuncia: "In arrivo 47 nuovi infermieri"

In pediatria l'Uomo Ragno e Babbo Natale hanno fatto visita ai bimbi grazie a una festa organizzata da Croce Rossa e Nissa Rugby

Rita Cinardi

24 Dicembre 2019 16:03

Ha visitato tutti i reparti dell'ospedale Sant'Elia il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Accompagnato dalla sua famiglia, dal direttore sanitario Marcella Santino e il direttore amministrativo Pietro Genovese ha salutato tutti gli operatori inn servizio e i malati ricoverati con i quali si è anche fermato a parlare. In pediatria Babbo Natale e l'Uomo Ragno hanno fatto visita ai bimbi ricoverati portando loro dei doni. La festa è stata organizzata dalla Croce Rossa e dalla Nissa Rugby. Gli sportivi hanno regalato una palla da rugby al direttore generale augurandogli di fare tante mete. "Questa mattina ho voluto ringraziare tutti gli operatori in servizio visto che stanno lavorando in giorni in cui tutti vorremmo essere a casa a festeggiare - ha detto Alessandro Caltagirone - ho comunque dato loro una buona notizia. Giorno 27 sottoscriverò i primi 47 contratti con i nuovi infermieri che entreranno in servizio già a partire da giorno 28 così da poter sostituire chi non ha preso ferie e potrà farlo per i giorni di Capodanno. Per gli altri 27 infermieri farò i telegrammi giorno 30 per prendere servizio nei primi giorni di gennaio

