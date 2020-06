Cronaca 464

Caltanissetta, il direttore di presidio del Sant'Elia proseguirà il suo incarico per altri 3 mesi

"Abbiamo trovato dei punti di incontro - ha detto il direttore generale - sugli obiettivi comuni e sulle strategie da portare avanti nell'interesse dell'azienda e della collettività"

Redazione

01 Giugno 2020 21:35

Il direttore di presidio dell'ospedale Sant'Elia Lino Di Mattia proseguirà il suo incarico per ulteriori 3 mesi. Dopo aver manifestato, tramite una mail alla direzione strategica, la volontà di non proseguire oltre il 31 maggio, data della scadenza del suo incarico, ha deciso di tornare sui suoi passi. La settimana scorsa, dopo un incontro con il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone, si è convenuto sulla "possibilità di proseguire per 3 mesi nell’interesse dell'utenza per affrontare insieme la fase 2". "Abbiamo trovato dei punti di incontro - ha detto il direttore generale - sugli obiettivi comuni e sulle strategie da portare avanti nell'interesse dell'azienda e della collettività. Il dottore Di Mattia ci ha garantito il suo supporto e noi non possiamo che ringraziarlo".



News Successiva Coronavirus, dura poco la festa per i contagi zero in Sicilia: a Caltanissetta 2 nuovi positivi e un paziente si ripositivizza

