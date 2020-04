Cronaca 1280

Caltanissetta, il coronavirus al posto delle spine sul capo di Gesù: il quadro donato da una operatrice del 118 al pronto soccorso infettivologico

Un'opera realizzata dall'operatrice del 118 Tina Aldisi e che questa mattina è stata consegnata ai medici Alfonso Averna e Francesca Nigro

Rita Cinardi

18 Aprile 2020 17:44

Il coronavirus al posto della corona di spine sul volto di Gesù. E' il quadro realizzato dall'operatrice del 118 Tina Aldisi, infermiera impegnata in sala operativa, e donato al personale del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Questa mattina il quadro è stato consegnato dal responsabile della manutenzione dell'ospedale Emanuele Bruzzaniti ai medici Alfonso Averna, responsabile del pronto soccorso infettivologico, e Francesca Nigro. Insieme a loro Oss e infermieri. Un quadro dedicato in particolar modo a chi soffre e sta combattendo la sua battaglia contro il coronavirus, a chi non c'è più e a chi l'ha vinta. Intanto i medici e gli infermieri continuano instancabili la loro lotta contro il virus e già dall'inizio dell'epidemia sono 17 i pazienti guariti. Per altri 13 purtroppo (di cui 2 morti in ospedali di altra provincia) non c'è stato nulla da fare.

Il coronavirus al posto della corona di spine sul volto di Gesù. E' il quadro realizzato dall'operatrice del 118 Tina Aldisi, infermiera impegnata in sala operativa, e donato al personale del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Questa mattina il quadro è stato consegnato dal responsabile della manutenzione dell'ospedale Emanuele Bruzzaniti ai medici Alfonso Averna, responsabile del pronto soccorso infettivologico, e Francesca Nigro. Insieme a loro Oss e infermieri. Un quadro dedicato in particolar modo a chi soffre e sta combattendo la sua battaglia contro il coronavirus, a chi non c'è più e a chi l'ha vinta. Intanto i medici e gli infermieri continuano instancabili la loro lotta contro il virus e già dall'inizio dell'epidemia sono 17 i pazienti guariti. Per altri 13 purtroppo (di cui 2 morti in ospedali di altra provincia) non c'è stato nulla da fare.

Coronavirus, stabile il contagio in Sicilia: superati i 300 guariti. I morti raggiungono quota 196

News Successiva Tanti escono ancora senza un valido motivo: a Caltanissetta 56 multati dalle forze dell'ordine

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare