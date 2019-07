Politica 273

Caltanissetta, il consigliere Oscar Aiello alla giunta: "Urge rimuovere alberi pericolosi"

Con l’Interrogazione il Capogruppo della Lega ricorda che altrove innocenti passanti sono stati travolti ed uccisi dalla caduta di alberi

Redazione

04 Luglio 2019 08:42

La Lega, con un’Interrogazione firmata dal Consigliere Oscar Aiello, per prevenire danni a persone e cose ha chiesto di valutare la stabilità degli alberi, apponendo l’etichetta relativa all’ultimo VTA (Visual Tree Assessment).Verificata la presenza in Città di alberature pericolose insieme a numerosi cittadini che ne avevano fatto richiesta, con l’Interrogazione il Capogruppo della Lega ricorda che altrove innocenti passanti sono stati travolti ed uccisi dalla caduta di alberi, o grossi rami, e che in passato sono state avviate azioni giudiziarie contro il Comune di Caltanissetta per risarcimento del danno causato dalla caduta di alberi.

Il Consigliere Oscar Aiello, insomma, mette le mani avanti chiedendo una mappatura cittadina delle alberature pericolose, principalmente un monitoraggio degli alberi nelle zone in cui c'è transito di persone e automobili e maggiori controlli delle aree in cui c’è maggiore concentrazione di famiglie e bambini.

“Rimozione o potatura di alberi pericolosi sono indispensabili per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica” – dichiara Oscar Aiello, il quale ha inoltre invitato l’Amministrazione Comunale a redigere un piano di interventi secondo il grado di pericolosità e di conseguenza prevedere delle nuove piantumazioni in compensazione.

La Lega ha Interrogato l’Amministrazione Gambino per conoscere:

-Se viene fatto dal Comune un monitoraggio periodico degli alberi presenti in città che preveda: un piano di cura e recupero degli alberi malati, nonché interventi di potatura in via precauzionale;

-Le tempistiche e le modalità che l’Amministrazione Comunale intende eventualmente adottare al fine di far fronte all’auspicata summenzionata mappatura cittadina delle alberature pericolose, o ad un eventuale aggiornamento, e ai conseguenti interventi di compensazione;

-Se ha previsto la registrazione delle alberature urbane, con apposizione dell’etichetta relativa all’ultimo VTA (Visual Tree Assessment = Valutazione della stabilità degli alberi) per prevenire disagi e danni a persone e cose.



La Lega, con un’Interrogazione firmata dal Consigliere Oscar Aiello, per prevenire danni a persone e cose ha chiesto di valutare la stabilità degli alberi, apponendo l’etichetta relativa all’ultimo VTA (Visual Tree Assessment).Verificata la presenza in Città di alberature pericolose insieme a numerosi cittadini che ne avevano fatto richiesta, con l’Interrogazione il Capogruppo della Lega ricorda che altrove innocenti passanti sono stati travolti ed uccisi dalla caduta di alberi, o grossi rami, e che in passato sono state avviate azioni giudiziarie contro il Comune di Caltanissetta per risarcimento del danno causato dalla caduta di alberi.

Il Consigliere Oscar Aiello, insomma, mette le mani avanti chiedendo una mappatura cittadina delle alberature pericolose, principalmente un monitoraggio degli alberi nelle zone in cui c'è transito di persone e automobili e maggiori controlli delle aree in cui c’è maggiore concentrazione di famiglie e bambini.

“Rimozione o potatura di alberi pericolosi sono indispensabili per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica” – dichiara Oscar Aiello, il quale ha inoltre invitato l’Amministrazione Comunale a redigere un piano di interventi secondo il grado di pericolosità e di conseguenza prevedere delle nuove piantumazioni in compensazione.

La Lega ha Interrogato l’Amministrazione Gambino per conoscere:

-Se viene fatto dal Comune un monitoraggio periodico degli alberi presenti in città che preveda: un piano di cura e recupero degli alberi malati, nonché interventi di potatura in via precauzionale;

-Le tempistiche e le modalità che l’Amministrazione Comunale intende eventualmente adottare al fine di far fronte all’auspicata summenzionata mappatura cittadina delle alberature pericolose, o ad un eventuale aggiornamento, e ai conseguenti interventi di compensazione;

-Se ha previsto la registrazione delle alberature urbane, con apposizione dell’etichetta relativa all’ultimo VTA (Visual Tree Assessment = Valutazione della stabilità degli alberi) per prevenire disagi e danni a persone e cose.



Raccolta differenziata, l'ex giunta Ruvolo alla nuova amministrazione: "Lasciamo alla città gli strumenti per raggiungere il 65%"

News Successiva Strade. Cancelleri: "Nomina commissario è vittoria del M5S per risolvere disagi viabilità provinciale"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews