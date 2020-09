Eventi 314

Caltanissetta, il concerto di fine estate slitta di un giorno causa maltempo

L’ingresso sarà comunque contingentato attraverso l’esibizione del biglietto e arrivati ai 200 posti la Chiesa verrà chiusa

Redazione

11 Settembre 2020 18:03

A causa delle incerte condizioni meteo, il concerto di fine Estate si terrà domenica 13 settembre all'interno della Cattedrale di Caltanissetta.La scelta è stata presa dalla direzione poiché è davvero rischioso portare fuori gli strumenti e le strumentazioni con il rischio pioggia. Così si è optato per eseguire il concerto all’interno della Cattedrale di Caltanissetta che attualmente ha una capienza tale da assicurare distanziamento e sicurezza.

“Purtroppo settembre è il mese delle incertezze” – commenta il direttore Capizzi – “il concerto si deve fare nella massima sicurezza e nella massima serenità. La musica ci porta ovunque, questa volta ci porterà nella bellissima cornice della Cattedrale di Caltanissetta.”

L’ingresso sarà comunque contingentato attraverso l’esibizione del biglietto e arrivati ai 200 posti la Chiesa verrà chiusa per rispettare i protocolli.

Si ricorda inoltre che l’evento ha registrato il SOLD OUT.



