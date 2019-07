Attualita 189

Caltanissetta, il Comune: ricoperte le buche in via Lanzirotti

Soluzione temporanea per evitare problemi d'accessibilità

09 Luglio 2019 17:25

A seguito di segnalazioni ricevute dai cittadini il fondo stradale di via Barone Lanzirotti, a partire dall'incrocio con corso Umberto, è stato provvisoriamente sistemato con asfalto per coprire le buche che rendevano difficoltoso l'accesso ai residenti. Si tratta di una soluzione temporanea a cui ha provveduto la ditta esecutrice dei lavori del progetto pilota nel quartiere Provvidenza, al termine dei quali la stessa società provvederà a ripristinare l'intero manto stradale, in via definitiva e con mattonelle in asfalto così come si presentava prima dell'avvio del cantiere.

