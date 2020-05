Politica 159

Caltanissetta, il circolo Faletra del Pd in collegamento con Gianni Cuperlo sul "Futuro dell'Europa"

La videoconferenza si terrà il 5 maggio alle 117 e affronterà i temi della ripresa dopo l'emergenza sanitaria

Redazione

04 Maggio 2020 17:19

Dopo il Coronavirus, il futuro dell'Europa e il nostro paese è da ripensare radicalmente, mettendo in discussione tante certezze del passato.Da oggi entriamo ufficialmente nella c.d. fase due, ma questo non vuol dire che il peggio sia alle nostre spalle. Per superare le sfide che abbiamo di fronte occorrerà ripensare tutto: il nostro modo di vivere, di lavorare, di concepire la democrazia. In questo contesto la sinistra e i democratici devono svolgere la loro funzione. Il Circolo Faletra proverà a ragionare di questi temi in una videoconferenza che si terrà sulla piattaforma zoom martedì 5 maggio alle ore 17:00 (questo il link: https://us02web.zoom.us/j/89592280046) e che vedrà la partecipazione di Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione di formazione e cultura politica del PD "Costituente". Collochiamo così la nostra iniziativa politica territoriale nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.



Il coordinamento del Circolo Faletra



